Για αντισημιτισμό κατηγορείται ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης (vid)

Με τη Νέα Υόρκη να είναι η πόλη που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη στον πλανήτη από τον κορονοϊό, οι εικόνες με τους εκατοντάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους για να πάνε στην κηδεία Ραβίνου, σίγουρα μόνο ευχάριστες δεν ήταν σε όσους λόγω καραντίνας κάθονται σπίτια τους.

Ο Δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο έκανε το αυτονόητο και έδωσε εντολή να διαλυθεί ο κόσμος. Ωστόσο λίγες μέρες μετά κατηγορείται για την απόφασή του αυτή για αντισημιτισμό.

#NYC mayor blasted for 'anti-Semitism' after threatening to arrest Jews for flouting #Covid19 distancing rules at rabbi's funeral

DETAILS: https://t.co/5tvQbcYCmK pic.twitter.com/2UHqEkACoN

— RT (@RT_com) May 3, 2020