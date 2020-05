Χειρουργός τραγουδά -απίθανα- για να συγκεντρώσει χρήματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας (vids)

Ο Dr. Ellis Francois είναι ορθοπεδικός χειρουργός στη «Mayo Clinic» στο Ρότσεστερ της Μινεσότα και έχει ειδικότητα στις εγχειρήσεις σπονδυλικής στήλης.

Την στιγμή που εκατομμύρια συνάδελφοί του ιατροί είναι στην πρώτη γραμμή της «μάχης» με τον κορονοϊό, θέλησε και ο ίδιος να βοηθήσει στην ανακούφιση όσων έχουν ταλαιπωρηθεί από την πανδημία.

Γι' αυτό το σκοπό, χρησιμοποίησε την φωνή του, η οποία είναι απλά μαγευτική.

Ηχογράφησε τέσσερα τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Imagine» του John Lennon και το «Lean On Me» του Bill Withers, και τα έσοδα από τις πωλήσεις του μίνι άλμπουμ θα διατεθούν στο «Center for Disaster Philanthropy's COVID-19 Response Fund». Ο συνάδελφός του, Dr. William Robinson, τον συνόδευσε στο πιάνο.

«Music is Medicine» είναι ο τίτλος του μικρού αυτού άλμπουμ, δηλαδή «η μουσική είναι το φάρμακο», ενώ έχει φτάσει μέσα σε λίγες ημέρες την 16η στις διαδικτυακές πωλήσεις άλμπουμ, σύμφωνα με την «Alpha Data», την εταιρεία αναλύσεων που είναι πίσω από τα «Rolling Stone Charts».

Ο Dr. Ellis Francois μοιραζόταν εδώ και λίγα χρόνια την μουσική του με ασθενείς τους στην κλινική, ενώ ο συνάδελφός του, Dr. William Robinson, δήλωσε: «Αν είμαστε στην παιδιατρική πτέρυγα, βάζουμε τα παιδιά να τραγουδήσουν μαζί μας, κι αν είμαστε σε ΜΕΘ, και στους ενήλικες αρέσει πολύ (το "Lean On Me"). Η ομορφιά αυτού του τραγουδιού έγκειται στην απλότητά του, αλλά και στο βάθος του».