Κορονοϊός: Απίστευτη ουρά 2,5 χιλιομέτρων για φαγητό στη Νότια Αφρική (vid)

Ο κορονοϊός έχει χτυπήσει σε μεγάλο βαθμό την Αφρική με τους υπεύθυνους του ΠΟΫ να φοβούνται για εκατόμβη νεκρών. Ωστόσο τεράστιο είναι και το πρόβλημα με την πείνα που υπάρχει, με τις εικόνες από το Σεντούριον της Νοτίου Αφρικής να είναι απίστευτες. Συγκεκριμένα άνθρωποι σχηματίζοντας ουρά 2.5 χιλιομέτρων, χωρίς να κρατούν τις αποστάσεις ασφαλείας, περίμεναν για να πάρουν δέματα με τρόφιμα.

2.5 long queue of people waiting for their turns to collect food parcels

in Centurion, South Africahttps://t.co/QAg5XIdrz3#covid19 pic.twitter.com/RCZUhMbMYg

— The Intrepid Journalism (@Vegz05) May 2, 2020