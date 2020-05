Κορονοϊός: Αμερικανοί διαδηλώνουν για να ανοίξουν οι παραλίες (vids)

Στις ΗΠΑ ο εφιάλτης του κορονοϊού δεν λέει να σταματήσει, καθώς ήδη υπάρχουν 1,132,038 κρούσματα, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 65.000, φτάνοντας τους 65,783. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος, αν κρίνουμε από τις διαδηλώσεις στην Καλιφόρνια με αίτημα να ανοίξουν τις παραλίες.

Παραλίες που αρχικά είχαν ανοίξει, αλλά επειδή έγινε χαμός, αποφασίστηκε να κλείσουν. Αυτό δεν άρεσε σε πολλούς πολίτες που διαδήλωσαν, χωρίς φυσικά να τηρούν σε καμία περίπτωση τα υγειονομικά μέτρα. Εικόνες που σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπουν σε μια χώρα που έχει τόσες απώλειες από τον κορονοϊό.

No more beaches | Californians protest another round of #COVID19 restrictionshttps://t.co/T63SLvj7mK pic.twitter.com/URkcx6Z9rU

— RT (@RT_com) May 2, 2020