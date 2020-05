Παρήγγειλε «μαϊμού» AirPods στο Amazon και ήταν μεγαλύτερα από το κεφάλι της (pic)

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μην αγοράσεις ένα «μαϊμού», μη αυθεντικό δηλαδή, προϊόν, και ειδικά μέσω ίντερνετ.

Ένας είναι ότι το πιθανότερο σε λίγο καιρό δεν θα δουλεύει. Ένας δεύτερος είναι ότι μάλλον δεν θα παραλάβεις αυτό που -νόμιζες ότι- αγόρασες. Για παράδειγμα, μπορεί να αγοράσεις ακουστικά και να σου έρθουν πράγματι τα ακουστικά, αλλά να είναι για ελέφαντες. Και αυτό ακριβώς έπαθε μια κοπέλα από το Ντουμπάι!

Όπως εξομολογήθηκε στο Twitter, έδωσε 50 δολάρια στο Amazon για ένα ζευγάρι «μαϊμού» AirPods (το οποίο το ήξερε) και παρέλαβε ένα ζευγάρι AirPods μεγαλύτερα από το κεφάλι της!

Πιο μούφα και από τα μούφα, δηλαδή, που παρήγγειλε.

Κάτω από την ανάρτησή της, φυσικά, υπήρξε το σχετικό «γλέντι», με έναν να της γράφει: «Είσαι σίγουρη ότι πήρες το σωστό νούμερο;». Ένας άλλος, δε, της λέει: «Μην ανησυχείς. Θα μεγαλώσεις». Και ένας τρίτος: «Συγγνώμη, κατά λάθος σας βάλαμε την παραγγελία για τον Thanos (σ.σ. από τους Avengers)».

I’m not buying shit from Wish ever again man pic.twitter.com/amAVQ1toc5

— Mike Litoris (@BeefedUpStud) April 28, 2020