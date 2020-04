Τρελό Θηρίο: Ανακαλύφθηκε θηλαστικό στο μέγεθος γάτας που έζησε μαζί με τους τελευταίους δεινόσαυρους (pics)

Μια... τρελή παρέα φαίνεται πως είχαν οι τελευταίοι δεινόσαυροι που περπάτησαν στη Γη!

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν απολίθωμα θηλαστικού στο μέγεθος γάτας, το οποίο ονομάστηκε «τρελό θηρίο» και έζησε στη Μαδαγασκάρη μαζί με τους δεινόσαυρους!

Το απολίθωμα είναι 66 εκατομμυρίων ετών και σύμφωνα με το περιοδικό Nature, η ανακάλυψή του προκαλεί προηγούμενες υποθέσεις, που ήθελαν τα θηλαστικά να είναι ακόμη πιο μικρά, σε μέγεθος ποντικιών.

Αυτό το εκπληκτικό ζώο φαίνεται πως ζύγιζε 3 κιλά, ωστόσο μάλλον δεν είχε φτάσει στο πλήρες μέγεθος ενός ενήλικα.

Διαπιστώνει κανείς κοιτώντας το πως μοιάζει αρκετά με ασβό. Το πλάσμα, γνωστό ως Adalatherium στη μαδαγασκαριανή γλώσσα (τρελό θηρίο στα ελληνικά), ενδεχομένως να ζούσε σε λαγούμι, προκειμένου να αποφύγει τους... πολύ μεγάλους θηρευτές.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτή η ανακάλυψη θα τους επιτρέψει να καταλάβουν πώς τα θηλαστικά εξελίχθηκαν σε αυτό που βλέπουμε σήμερα παντού γύρω μας.

