Ανακαλύφθηκε νέο είδος χελώνας που θυμίζει λασπωμένο βράχο με φύκια πάνω του (pics & vid)

Να και ένα ωραίο νέο μέσα στην πανδημία του κορονοϊού.

Μέχρι στιγμής οι επιστήμονες γνώριζαν πως υπάρχει ένα είδος της σπάνιας χελώνας matamata, η οποία ζει στον Αμαζόνιο, παλεύοντας για τη σωτηρία της.

Αυτό το εκπληκτικό πλάσμα, που θυμίζει κάτι μεταξύ Alien από την ομώνυμη ταινία και λασπωμένου βράχου με φύκια πάνω, υπάρχει λόγος που είναι έτσι, σαν πέτρα, και είναι ο προφανής: Η χελώνα στέκεται ακίνητη, περιμένει και έτσι όπως θυμίζει βράχο, το θήραμα έχει γίνει μεζές μέχρι να πάρει χαμπάρι, καθότι η matamata είναι και εξαιρετικά γρήγορη.

Οι επιστήμονες, λοιπόν, και ο καθηγητής Δρ Uwe Fritz από το Senckenberg Natural History Collections της Δρέσδης, στη Γερμανία, ανακάλυψαν πως υπάρχει και ένας δεύτερος τύπος αυτής της χελώνας, που, επίσης, λέγεται matamata.

Ο Fritz εξήγησε ότι ενώ οι συγκεκριμένες χελώνες είναι γνωστές για την περίεργη εμφάνισή τους και τον τρόπο που τρέφονται, λίγα είναι γνωστά για το DNA τους -για αυτό και το νέο είδος ανακαλύφθηκε μόλις τώρα.

The matamata *was* one of the coolest turtles on earth.

Now it's two of them!

Meet the Amazon matamata and the new Orinoco matamata.

Fig. shows _Chelus orinocensis_ on top & C. fimbriata on bottom.https://t.co/Vq2B7Vx3sQ

by @VRI_UN @inst_humboldt @CienBiolAndes @UFAM_ pic.twitter.com/2zxmTHwY02

— Andrew J. Crawford (@CrawfordAJ) April 10, 2020