Κορονοϊός: «Μην ακούτε τον Τραμπ», λένε εταιρίες απολυμαντικών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε νωρίτερα πως το σολάριουμ και ενέσεις με απολυμαντικά προϊόντα θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον κορονοίό, προκαλώντας αντιδράσεις.

Τώρα, η Reckitt Benckiser, κατασκευάστρια των προϊόντων Lysol and Dettol, πέρασε στην... αντεπίθεση και επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι τα απολυμαντικά δεν «χορηγούνται» στους ανθρώπους.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εισάγονται απολυμαντικά προϊόντα στο ανθρώπινο σώμα (μέσω ένεσης, κατάποσης ή οποιασδήποτε άλλης οδού)», ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων με την «πρόταση» τα απολυμαντικά να χρησιμοποιηθούν ως θεραπεία για τον κορονοϊό. Επιδημιολόγοι, λοιμωξιολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και απευθύνουν έκκληση να μην ακούνε τι λέει ο Τραμπ και να μην εισάγουν απολυμαντικά προϊόντα με οποιονδήποτε τρόπο στο σώμα τους.

Hi, Hospice Doc here.

Do NOT inject or consume ANY disinfectants in an attempt to kill COVID19. https://t.co/GrgMDs2K6R

— Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) April 24, 2020