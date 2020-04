Η επιπολαιότητα δεν έχει σύνορα, όπως έδειξαν και οι κάτοικοι της Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία. Τι έκαναν; Με τον κορονοϊό να θερίζει όλο τον κόσμο και την χώρα τους να έχει 9.787 κρούσματα και 190 νεκρούς, ουσιαστικά έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον σε αγορά της πόλης, θέλοντας να ψωνίσουν μάρκες προστασίας από την Covid-19.

People ignore #COVID19 social distancing, flock to shops to buy #facemasks in Japan's Yokohama pic.twitter.com/8r3sY9JDtQ

— RT (@RT_com) April 18, 2020