Ο κορονοϊός έχει γίνει ο εφιάλτης όλου του πλανήτη και η κάθε χώρα προσπαθεί να πάρει τα δικά της μέτρα. Στο Περού πάντως βρήκαν έναν πολύ έξυπνο τρόπο προκειμένου να μειώσουν όσο γίνεται περισσότερο την εξάπλωση. Συγκεκριμένα έφτιαξαν δρόμους για πεζούς που οδηγούν στην αγορά και οι οποίοι έχουν τις αποστάσεις που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους.

Just like highway markers...only for people! #Peru pic.twitter.com/zmH2BLTGk2

— RT (@RT_com) April 18, 2020