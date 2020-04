Κορονοϊός: Έβαλαν μυαλό και άδειασε το Μπένιντορμ (vid)

Το Μπένιντορμ είναι μια από τις πόλεις της Ισπανίας που κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο δέχεται χιλιάδες τουρίστες. Φέτος όμως με εξαίρεση κάτι μέρες που οι Άγγλοι δεν καταλάβαιναν από καραντίνα και έβγαιναν για μπύρες, θυμίζει λόγω κορονοϊού έρημη πόλη. Αυτό φαίνεται και από το βίντεο με drone και στο οποίο εκτός των αυτοκινήτων και αυτών λίγων, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος στο θέρετρο της Ισπανίας.

#Spain's Benidorm beaches: Typically crowded with tourists, now deserted during #COVID19 pandemic pic.twitter.com/kyq3lBvwYK

— RT (@RT_com) April 18, 2020