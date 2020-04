Λιοντάρια χαίρονται με το lockdown και παίρνουν έναν υπνάκο στη μέση του δρόμου (pics)

Λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια!

Βέβαια, το ποντίκι στην προκειμένη περίπτωση τυγχάνει να είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας. Και συγγενής της γάτας. Αλλά, τέλος πάντων, το πιάσατε το νόημα.

Οι εικόνες είναι από το Εθνικό Πάρκο Kruger της Νότιας Αφρικής και είναι πραγματικά απίστευτες.

Εκμεταλλευόμενα την απουσία των ανθρώπων, αφού και εκεί ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οκτώ λιοντάρια ξεθάρρεψαν και σαν... γάτες, λιάζονται ξαπλωμένα στη μέση του δρόμου!

Ούτε καν ο φωτογράφος του πάρκου δεν τα ενοχλεί.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020