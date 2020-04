Κορονοϊός: Αδιόρθωτοι Άγγλοι γλεντάνε στο Μπένιντορμ (vid)

Με όλο τον πλανήτη να ζει τον εφιάλτη του κορονοϊού, πολλές είναι οι χώρες που έχουν επιβάλει καραντίνα προκειμένου να μειώσουν όσο περισσότερο γίνεται την διασπορά. Η Ισπανία είναι μία από αυτές, καθώς ήδη μετράει 19.300 νεκρούς, ωστόσο όσο οι μέρες είναι πιο ζεστές, στα θέρετρα αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Προβλήματα κυρίως από Άγγλους. Τέτοια προβλήματα είδαμε στο Μπένιντορμ όπου Βρετανοί έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια την καραντίνα και βγήκαν για μπύρες με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Benidorm + Coronavirus = Managerial mayhem!

As Spain becomes the fourth most infected nation in the world… Some Brits are doing their best to avoid virus precautions and carry on with their holiday as normal. pic.twitter.com/9r79Iz3LjZ

— RT UK (@RTUKnews) March 16, 2020