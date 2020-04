Κορονοϊός: O υπουργός Υγείας της Γερμανίας σε ασανσέρ με άλλους 13 πολιτικούς! (pic)

Σε ασανσέρ με άλλους 13 συναδέλφους του βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, με την φωτογραφία να κυκλοφορεί στο Twitter και να προκαλεί σάλο για την μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης λόγω κορονοϊού.

Η φωτογραφία ανέβηκε στο twitter και οι χρήστες άρχισαν τα ειρωνικά σχόλια. «Ωραίο το παράδειγμά σας», «Αγαπητέ κύριε Σπαν, την επόμενη φορά να χρησιμοποιήσετε τις σκάλες αντί του ασανσέρ», ήταν κάποια από αυτά.

Ο ίδιος ο υπουργός προσπάθησε λίγο αργότερα να δικαιολογήσει την πράξη του αυτή, χωρίς επιτυχία...

Do surgical masks provide a false sense of security? German Health Minister @jensspahn pictured in hospital lift today along with other senior officials. https://t.co/VEllqpTsoM

— Frank Jordans (@wirereporter) April 14, 2020