Έχασε τη δουλειά του λόγω κορονοϊού, αλλά κέρδισε 3 εκατομμύρια ευρώ σε λοταρία!

Ο αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής άνδρας έχασε την δουλειά του, ως συνέπεια της κρίσης που έφερε η πανδημία του κορονοϊού, έχοντας μια οικογένεια να θρέψει, αφού πρόσφατα έγινε πατέρας.

Όμως, την Κυριακή (12/04) η ζωή του άλλαξε, αφού η τύχη τού «χτύπησε» την πόρτα. Ο ηλικίας 20-30 κάτοικος Αδελαΐδας έπαιξε το «Set for Life» και... φτιάχτηκε για μια ζωή!

Ο ανώνυμος άνδρας κέρδισε το ποσό των 20.000 αυστραλιανών δολαρίων μηνιαίως για τα επόμενα 20 χρόνια. Δηλαδή, συνολικά θα πάρει 4.800.000, που μεταφράζεται σε 2.799.835,83 ευρώ!

Ο ίδιος αποκάλυψε πως δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ με τη γυναίκα του, όταν έμαθαν τα καλά νέα. «Τσέκαρα τον online λογαριασμό μου και είδα ότι κέρδισα. Ξύπνησα τη γυναίκα μου, της το είπα κι άρχισε να ουρλιάζει. Είναι απίστευτο! Το τσέκαρα πολλές φορές, για να δω αν είναι αλήθεια! Δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ. Βλέπαμε τηλεόραση και συζητούσαμε για το τι θα κάνουμε. Είναι απίστευτο το συναίσθημα. Είμαστε μια νέα οικογένεια, έχουμε μωρό, οπότε θα τα προγραμματίσουμε όλα για το υπόλοιπο της ζωής μας», είπε στο «Australian Associated Press».

«Έχασα πρόσφατα την δουλειά μου, εξαιτίας του Covid-19, οπότε αυτό μού δίνει μεγάλη ανακούφιση. Ήμουν τόσο αγχωμένος τελευταία και τώρα είμαι τόσο χαρούμενος», πρόσθεσε.

Young Adelaide dad’s “future set” with Set for Life division one winhttps://t.co/pHvQ5JziUs #setforlife #share #winningfeeling #family #newhome #online #car via @theLott

— the Lott (@theLott) April 14, 2020