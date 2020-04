Κορονοϊός: Καταδύτες στο Ακαπούλκο προσφέρουν ένα εξαιρετικό σόου για να στηρίξουν την χώρα τους (vid)

Η αλήθεια είναι πως αυτή την εποχή το Ακαπούλκο στο Μεξικό θα ήταν το λιγότερο κατάμεστο από κόσμο που θα χαιρόταν την παραλία και όχι μόνο. Δυστυχώς όμως λόγω κορονοϊού, όπως και σε όλο τον κόσμο και η συγκεκριμένη περιοχή είναι άδεια και δεν κυκλοφορεί τίποτα.

Για την ακρίβεια όχι τίποτα, καθώς οι καλύτεροι καταδύτες του Μεξικού μαζεύτηκαν σε μια από τις παραλίες προκειμένου να προσφέρουν ένα εξαιρετικό σόου με καταδύσεις, θέλοντας έτσι να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνει και η χώρα τους για να νικήσει τον εφιάλτη.

Divers in Mexico’s famous beach resort Acapulco broadcast amazing high diving show on social media to show solidarity & support for the country and people fighting against #COVID19 pandemic pic.twitter.com/yRVYnWubxF

