Η πιο μικρόσωμη γυναίκα στον κόσμο βγήκε στους δρόμους για να ενθαρρύνει ώστε να τηρηθεί η καραντίνα

Η κοντύτερη γυναίκα στον κόσμο, μια Ινδή ηλικίας 26 ετών, πήρε σήμερα τους δρόμους της Ναγκπούρ, μιας πόλης στην κεντρική Ινδία, προκειμένου να ενθαρρύνει τους συμπoλίτες της να παραμείνουν στα σπίτια τους μεσούσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Η Γιότι Άμγκε, που έχει ύψος μόλις 62,8 εκατοστά, επισκέφθηκε διάφορες συνοικίες του Ναγκπούρ, στο κρατίδιο Μαχαράστρα, για να παροτρύνει τους Ινδούς να πλένουν τα χέρια τους, να φοράνε μάσκα και γάντια, όταν βγαίνουν από το σπίτι τους.

«Οι αστυνομικοί μας, οι νοσηλευτές μας, οι στρατιωτικοί μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου, δίνουν μάχη με τον ιό και σώζουν ζωές. Θέλω, αν και είμαι τόσο μικροσκοπική, να συμβάλω στον βαθμό που μου αναλογεί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η νεαρή γυναίκα.

«Ζητάω από τους ανθρώπους να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, να μένουν στο σπίτι τους, προκειμένου να σπάσουν την αλυσίδα μετάδοσης της covid-19», επισήμανε.

Η Γιότι Άμγκε, η κοντύτερη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με το Guinness World Records, πάσχει από μια μορφή νανισμού.

Από τότε που απέκτησε τον τίτλο της, το 2011, η νεαρή γυναίκα εργάζεται στην τηλεόραση, στην Ινδία και τις ΗΠΑ.

Η δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο με 1,3 δισεκατομμύρια κατοίκους μετρά περισσότερα από 9.300 κρούσματα του νέου κορονοϊού και 324 θανάτους.

The world's shortest woman has taken to the streets in central #India to call on people to stay at home, after police appealed for help enforcing a #coronavirus lockdown @VishalManve12 @AFP https://t.co/AgddLRk7OJ

— AFP South Asia (@AFPSouthAsia) April 13, 2020