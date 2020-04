Κορονοϊός: Αποθέωση για τέσσερις ασθενείς που νίκησαν την Covid-19 στην Ινδία (vid)

Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού δεν σταματάμε να μετράμε θύματα. Από την άλλη υπάρχει βέβαια και η θετική πλευρά που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κερδίσει την Covid-19 και ευτυχώς είναι σαφώς περισσότεροι. Άνθρωποι νικητές της ζωής που τους αξίζει το χειροκρότημα.

Όπως έγινε και στους τέσσερις στην Ινδία και συγκεκριμένα στην Τσικαμπαλαπούρ. Φεύγοντας από το νοσοκομείο, γιατροί και νοσοκόμοι δεν τους χειροκρότησαν μόνο, αλλά τους αποθέωσαν όπως τους άξιζε.

4 patients who recovered from Covid 19 given a grand send off from the government hospital with applause and bouquets. Chikkaballapur, Karnataka pic.twitter.com/FscrgSB8dP

