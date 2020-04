Κορονοϊός: Πικ-νικ και βόλτες σε πάρκο του Λονδίνου εν μέσω καραντίνας (vid)

Η Αγγλία είναι μια από τις χώρες που πλήττεται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από τον κορονοϊό και οι αρχές έχουν επιβάλει όπως άλλωστε και σχεδόν όλος ο πλανήτης, καραντίνα στους κατοίκους. Μια καραντίνα που κάποιοι την σπάνε, όπως έγινε και σε πάρκο του Λονδίνου με κατοίκους της πρωτεύουσας της Αγγλίας να κάνουν πικ-νικ αλλά και βόλτες με ποδήλατα και πεζοί, με συνέπεια να υπάρξει παρέμβαση της αστυνομίας.

People were spotted defying the #coronavirus lockdown by sunbathing and picnicking in London parks on Good Friday - despite police warnings that they could be fined or even arrested.

Latest on #COVID19: https://t.co/zjqWcY6SCl pic.twitter.com/ZBNEDNCJez

— SkyNews (@SkyNews) April 11, 2020