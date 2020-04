Οι αιμοδιψείς συμμορίες του Ελ Σαλβαδόρ περιπολούν με μπαστούνια του μπέιζμπολ για να μείνει ο κόσμος σπίτι (pics)

Οι πιο άγριες, πιθανότατα, και αιμοδιψείς συμμορίες του κόσμου, εκείνες του Ελ Σαλβαδόρ, που ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα, τώρα, στην περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων, περιπολούν στους δρόμους της χώρας με μπαστούνια του μπέιζμπολ για να μένει ο κόσμος στο σπίτι του!

Τα μέλη αυτών των συμμοριών έχουν εκδιώξει και σκοτώσει χιλιάδες αθώους συμπατριώτες τους, και πλέον έχουν αναλάβει να εξασφαλίσουν ότι όλοι στη χώρα θα τηρήσουν την καραντίνα...

Τα τελευταία χρόνια, 100.000 άνθρωποι από το Ελ Σαλβαδόρ έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής λόγω της συνεχούς απειλής που αντιμετώπιζαν από τις συμμορίες.

Είναι οι ίδιες συμμορίες, που έχουν, πλέον, αναλάβει -δίχως να μπορεί (ή να θέλει;) κανείς να τις σταματήσει- να επιβάλουν την τάξη στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, που ανακοίνωσε στις 22 Μαρτίου ο πρόεδρος Nayib Bukele («λουκέτο» για έναν μήνα), χρησιμοποιώντας απειλές και, όπως προαναφέραμε, μπαστούνια του μπέιζμπολ, για να φοβίσουν τους πολίτες και να τους κρατήσουν σε εσωτερικούς χώρους.

“Driving the decline was not a gang truce or a new police strategy but a weeks-long national quarantine to slow the spread of the #coronavirus.” https://t.co/qGYyKtuaTn

— Aline Barros (@AlineBarros2) April 10, 2020