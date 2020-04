Δέος: Οι πρώτες «εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης» φωτογραφίες από την ατμόσφαιρα του Ήλιου! (pics & vid)

Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες που «τράβηξε» η NASA σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Central Lancashire και αποτυπώνουν για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα του Ήλιου σε «εξαιρετικά υψηλή ανάλυση» (highest-resolution).

Στις εικόνες βλέπουμε, μεταξύ άλλων, χιλιάδες «λεπτά νήματα» και καυτό μαγνητισμένο πλάσμα να εκρήγνυται από την επιφάνεια του αστεριού μας.

Οι εκπληκτικές αυτές φωτογραφίες αναμένεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να απαντήσουν σε ένα άλυτο αστρονομικό ερώτημα: Γιατί στην επιφάνεια του Ήλιου η θερμοκρασία είναι 6.000 βαθμοί Κελσίου, ενώ στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, γνωστή και ως «ηλιακό στέμμα», φτάνει το ένα εκατομμύριο βαθμούς.

«Καθώς απομακρύνεστε από ένα ζεστό αντικείμενο, η θερμοκρασία πρέπει κανονικά να πέφτει. Αυτό δεν συμβαίνει με τον Ήλιο», είπε χαρακτηριστικά ο Robert Walsh, καθηγητής Ηλιακής Φυσικής στο Central Lancashire.

Η κατανόηση αυτού του φαινομένου, γράφουν οι Times, θα επέτρεπε στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα ζητήματα σχετικά με τον διαστημικό καιρό, τα μαγνητικά παιδιά, την ακτινοβολία και την ύλη που απελευθερώνονται από την μαγνητική έλξη του Ήλιου και διοχετεύονται στο διάστημα.

The highest-resolution images of the Sun and its atmosphere ever taken.

