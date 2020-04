Eurogroup: Διακόπηκε η συνεδρίαση λόγω διαφωνιών για το πακέτο στήριξης για τον κορονοϊό

Χωρίς να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση διακόπηκε στις 9 το βράδυ η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup που άρχισε στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Την... εμπλοκή αυτή δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο twitter: «Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του σημερινού Eurogroup. Μία ώρα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε…».

Στη συνέχεια, ακολούθησε και δεύτερο τιτίβισμα από τον εκπρόσωπο του προέδρου του Συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Σε αυτό ανέφερε: «Χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε στις 9 ώρα Βρυξελλών (10 ώρα Ελλάδος)».

Η συνεδρίαση τελικά αναμένεται να αρχίσει ξανά όπως ανέφερε η ενημέρωση του εκπροσώπου του προέδρου του Eurogroup στις 00:00 ώρα Ελλάδας και στις 23:00 ώρα Βρυξελλών και σκοπός όλων είναι να υπάρξει συμφωνία.