Εν μέσω καραντίνας πιάστηκε να ταξιδεύει 190 χιλιόμετρα για να πάρει φθηνότερο ψωμί (pic)

Αν νομίζεται οτι οι πολίτες στην Ελλάδα έχουν παρουσιάσει τις πιο ευφάνταστες δικαιολογίες, προκειμένου να σπάσουν την απαγόρευση κυκλοφορίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, τότε είστε γελασμένοι.

Ανάλογες ιστορίες τρέλας, υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που έγινε στην Αγγλία.

Εκεί λοιπόν, την Κυριακή, η αστυνομία σταμάτησε στον αυτοκινητόδρομο Μ1 ένα όχημα που εκτός από τον οδηγό ήταν στα πίσω καθίσματα, δύο παιδιά.

Όταν τον ρώτησαν τον λόγο που βρίσκεται εκεί, τους είπε οτι πάει στο Λονδίνο για να πάρει ψωμί.

Μόνο που η πρωτεύουσα της Αγγλίας ήταν περίπου 190 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που έμενε και όταν του επεσήμαναν, εκείνος απάντησε πως πάει εκεί επειδή είναι φθηνότερο.

Φυσικά η δικαιολογία δεν έπιασε και του επιβλήθηκε αφαίρεση δύο βαθμών. Έναν για την υπερβολική ταχύτητα, με το πρόστιμο να καθορίζεται από το δικαστήριο και έναν για την άσκοπη μετακίνηση που ισοδυναμεί με πρόστιμο 60 λιρών.

Just stopped a car doing 110mph on the M1 north. The purpose of the journey from Nottingham? To buy bread in London because it was £1 cheaper. He also had his 2 young children in the car! Reported to court. #thatcouldcostsomedough #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/LX4TmEM4i5

— Leicestershire Roads Policing Unit (RPU) (@LeicsPoliceRPU) April 5, 2020