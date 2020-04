Κορονοϊός: Oι προσευχές του Τραμπ για τον Μπόρις Τζόνσον! (vid)

Ο πρόεδρος την ΗΠΑ έδειξε την στήριξη και έστειλε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον που νοσηλεύεται σε εντατική νοσοκομείου του Λονδίνου, αφού η κατάσταση του επιδεινώθηκε εξαιτίας του κορονοϊού.

Τι ευχές του έστειλε και ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσους: «Σκέφτομαι τον φίλο Μπόρις Τζόνσον απόψε και του στέλνω τις δικές μου εγκάρδιες ευχές και αυτές του ΠΟΫ καθώς μάχεται με τον κορονοϊό».

President @realDonaldTrump expressed America's well wishes to Prime Minister Boris Johnson for a speedy recovery. pic.twitter.com/C3AfUuuVyv

— The White House (@WhiteHouse) April 6, 2020