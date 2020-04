Κορονοϊός: Κόσμος σε λαϊκή αγορά της Ρώμης (vid)

Η Ιταλία είναι η χώρα που πλήττεται όσο καμία από τον κορονοϊό, έχοντας τους περισσότερους νεκρούς. Συγκεκριμένα 16.523 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από τον Covid-19, ωστόσο τα νούμερα τις τελευταίες μέρες δείχνουν πως υπάρχει μια μείωση. Πως η καταιγίδα έχει περάσει, αν και ακόμα βέβαια είναι πολύ νωρίς για τέτοια συμπεράσματα.

Η ζωή ωστόσο στην Ιταλία προσπαθεί να πάρει κάποιο ρυθμό και στην Ρώμη κόσμος έκανε την εμφάνισή του σε λαϊκή αγορά της πόλης, τηρώντας φυσικά τους κανόνες. Μια εμφάνιση που γέμισε τους πάντες με αισιοδοξία και χαρά.

