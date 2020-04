Κάθονται οι επιστήμονες και σπάνε τα κεφάλια τους για να βρουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό, όταν η λύση είναι μπροστά στα πόδια τους. Μια λύση που έρχεται από την Ινδία. Εκεί Υπουργός και κόσμος φώναζαν corona-go και λογικά θα κατάφεραν να διώξουν τον covid-19.

A torch rally taken out somewhere in India shouting ‘Go Corona Go’ #Covid pic.twitter.com/qSt1RYcStY

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) April 5, 2020