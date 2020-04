Κορονοϊός: Αστυνομικοί ψυχαγωγούν και γυμνάζουν πολίτες (vid)

Οι αστυνομικοί δεν είναι μόνο για να διατηρούν την τάξη και να επιβάλλουν πρόστιμα στους παραβάτες. Ειδικά τώρα με τον κόσμο να βρίσκεται σπίτι του λόγω της καραντίνας που υπάρχει σε όλο τον κόσμο για τον κορονοϊό, μπορούν και πρέπει να βοηθούν σε πολλούς τομείς και κυρίως στην ψυχολογία του κόσμου.

Αυτό δηλαδή που έκαναν αστυνομικοί στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Συγκεκριμένα βρέθηκαν σε μία γειτονιά της πόλης και με τραγούδια, αλλά και ασκήσεις γυμναστικής θέλησαν και αν κρίνουμε από τις εικόνες το κατάφεραν, να ανεβάσουν την ψυχολογία των κατοίκων.

"What we are looking with these active breaks is a space for them to be physically and mentally active.”

The Colombian National Police are dancing and stretching with residents in Bogota to keep people’s spirits up during the #coronavirus lockdown #CuarentenaTotal pic.twitter.com/cKt2MBMJUq

