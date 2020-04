Κορονοϊός: Με αεροπλάνο των Patriots 1,2 εκατομμύρια μάσκες μεταφέρθηκαν από την Κίνα στις ΗΠΑ (vid)

Οι ΗΠΑ είναι από τις χώρες που πλήττεται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από τον κορονοϊό, με τα κρούσματα να ξεπερνούν κατά πολύ οποιαδήποτε άλλη χώρα. Στην μάχη εναντίον του Covid-19 έχουν μπει και μεγάλες ομάδες όλων των αθλημάτων που προσφέρουν όσο μπορούν. Οι Patrots από τις πιο γνωστές ομάδες του NFL προσέφεραν το αεροπλάνο τους προκειμένου να μεταφερθούν από την Κίνα 1.2 εκατομμύρια μάσκες και οι οποίες θα διατεθούν στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Μασαχουσέτη και τη Νέα Υόρκη.

ICYMI: The @Patriots plane lands in Boston, carrying 1.2 million masks from China for health care workers fighting Covid-19 in Massachusetts and New York pic.twitter.com/cM0hXUyDNA

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 4, 2020