Στην Αγγλία καίνε κεραίες 5G γιατί πιστεύουν ότι εξαπλώνουν τον κορονοϊό (pics & vids)

Απίστευτο και όμως... αγγλικό!

Κάποιοι στην βρετανική χώρα άρχισαν να κατασκευάζουν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, που θέλουν τις κεραίες 5G να είναι υπεύθυνες για την εξάπλωση του κορονοϊού!

Η θεωρία αυτή προέκυψε τον προηγούμενο μήνα, μετά από ένα βίντεο που προβλήθηκε σε μια αμερικανική διάσκεψη κι ισχυριζόταν πως η Αφρική δεν είναι τόσο επηρεασμένη από τον Covid-19, καθώς δεν διέθετε 5G. Ο ΠΟΥ έσπευσε αμέσως να το διαψεύσει, τονίζοντας πως υπήρχαν χιλιάδες επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Αφρική.

Αρκετοί celebrities του Ηνωμένου Βασιλείου διέδιδαν αυτό το σενάριο και κατακρίθηκαν από το κοινό, ενώ άλλοι το πήγαν ένα βήμα πιο πέρα, καίγοντας τις εν λόγω κεραίες!

Οι Αστυνομικές Αρχές και η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις από φωτιές που ξέσπασαν σε κολώνες. Συγκεκριμένα, σε φωτιά στο Μπέρμιγχαμ, οι ειδικοί ερευνούν την αιτία, αλλά είναι βέβαιοι πως ήταν σκόπιμο.

COVID-19 vs 5G

Idiots ‘BURNING 5G masts’ after conspiracy that ‘radiation sparked coronavirus’ is spread by Amanda Holden & celebs. The mast was set ablaze in Birmingham. pic.twitter.com/pu5tOd3cVJ

— Akindele Osunbuyide (@AkindeleOsunbu1) April 3, 2020