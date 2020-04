Logan Williams: Πέθανε 16χρονος που είχε υποδυθεί τον νεαρό Flash (pics)

Ο Λόγκαν Ουίλιαμς δεν είναι πια στη ζωή και βύθισε τα αγαπημένα του πρόσωπα στην θλίψη.

Ο 16χρονος, που έπαιξε το 2014 σε οκτώ επεισόδια της σειράς «Flash», ενσαρκώνοντας τον σούπερ ήρωα στα νεανικά του χρόνια, άφησε την τελευταία του πνοή, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία.

Οι γονείς του δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που τους έχει βρει, με τη μητέρα του να λέει στο «Tri-City News»: «Είμαστε συντετριμμένοι. Δεν μπορώ να αγκαλιάσω τους γονείς μου, που έχασαν το εγγόνι τους», εξαιτίας της καραντίνας.

Ο συμπρωταγωνιστής του, Γκραντ Γκάστιν, που υποδύθηκε τον «Flash» στην μεγαλύτερη ηλικία, εξέφρασε επίσης την στεναχώρια του με μια φωτογραφία τους στο instagram.

Ο Λόγκαν Ουίλιαμς ήταν από τον Καναδά και ήταν το μοναχοπαίδι της οικογένειας. Ο πρώτος του ρόλος ήρθε στην ηλικία των 10, στο «The Color Rain». Οι τελευταίες του εμφανίσεις ήταν στις σειρές «When Calls the Heart», «Supernatural» και «The Whispers».

Για το ρόλο του ως Μπάρι Άλεν στη σειρά «Flash» κέρδισε το 2015 το «Joey Award for 'Best Actor in a TV Drama», για ηλικίες 8-12 ετών.