Έπεσε το κινητό της στον Τάμεση, το βρήκε δύο μήνες μετά και λειτουργούσε κανονικά

Μια κοπέλα έχασε το κινητό της στον ποταμό Τάμεση, το βρήκε δυο μήνες μετά και λειτουργούσε κανονικά.

Συγκεκριμένα, η 29χρονη Thayse Bussolo-Vieira τάιζε τους κύκνους όταν γλίστρησε από την τσέπη της το κινητό και έπεσε μέσα στο ποτάμι.

Σκέφτηκε να πηδήξει για να το πιάσει αφού ήταν και ακριβό, αλλά τελικά δεν το έκανε αφού συνειδητοποίησε ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο.

«Είχα σχεδόν 20.000 φωτογραφίες από πέντε ταξίδια στο εξωτερικό με τον αρραβωνιαστικό μου, στεναχωρήθηκα πολύ, νόμιζα ότι τις είχα χάσει για πάντα», ανέφερε.

Δυο μήνες μετά, η Thayse και ο αρραβωνιαστικός της Τζέιμς Τόνγκου επέστρεψαν στο σημείο ώστε να κάνουν μια βόλτα.

Τότε της είπε «πες μου που ακριβώς σου έπεσε να το ψάξουμε» και εκείνη του έδειξε.

Ξαφνικά το είδαν μπροστά τους, όπως αναφέρει το LADbible.

«Επειδή ο καιρός ήταν καλός και ο ποταμός ήρεμος μπορούσαμε να το δούμε στον πάτο. Φαινόταν ότι ήταν το iphone μου. Ήταν εκεί, σαν πέτρα», είπε η κοπέλα.

Έτσι πήγαν στο σπίτι και έφτιαξαν ένα αυτοσχέδιο καλάμι ψαρέματος με πράγματα που είχαν στην κουζίνα τους.

Μετά από 40 λεπτά, κατάφεραν να το πιάσουν και προς μεγάλη τους έκπληξη, λειτουργούσε ακόμα!

Woman Who Dropped Her iPhone In River Thames Finds It Two Months Later - And It Still Works https://t.co/0hlVzXo5ES

— Thomas Vieth (@ThomasVieth) April 3, 2020