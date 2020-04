Επέλαση από χιλιάδες μέδουσες σε έρημη λόγω κορονοϊού τουριστική παραλία (vid)

Μία από τις πιο τουριστικές παραλίες των Φιλιππίνων, στο μαγικό αρχιπέλαγος του Παλαουάν, δέχθηκε... επίθεση από χιλιάδες ροζ μέδουσες!

Εκμεταλλευόμενες -και- την απουσία κόσμου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι τσούχτρες έκαναν επέλαση και είναι τόσες πολλές, που σχεδόν δεν βλέπεις το νερό.

Το συγκεκριμένο είδος λέγεται μέδουσα-τομάτα (για ευνόητους λόγους) και συνήθως μένει στον βυθό. Από τη στιγμή, όμως, που δεν κυκλοφορεί ψυχή πια και δεν τις ενοχλεί κάτι, ανέβηκαν στην επιφάνεια.

Όπως λένε, μάλιστα, οι ψαράδες της περιοχής, δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο.

Thousands of pink jellyfish, known locally in the Philippines as 'labong-labong,’ have returned to Corong Corong Beach after it was deserted pic.twitter.com/CiMHaXTD9i

— NowThis (@nowthisnews) April 2, 2020