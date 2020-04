Κορονοϊός: Με μουσική γιατροί και νοσοκόμες αποχαιρετούν 5 ασθενείς που έγιναν καλά (vid)

Ακόμα μία ευχάριστη και συνάμα συγκινητική είδηση που αφορά τον κορονοϊό μας έρχεται από την Μανίλα. Στην πόλη των Φιλιππίνων πέντε ασθενείς κατάφεραν να νικήσουν τον Covid-19, με τους γιατρούς και συνολικά το προσωπικό του νοσοκομείου να τους αποχαιρετά με μουσική και τραγούδια.

Good news for today: Sta. Ana Hospital happily sends off five COVID-19 patients who turned negative!

Thank you, our dedicated healthcare workers. Thank you Lord. pic.twitter.com/wzV9CMVjkk

— Isko Moreno Domagoso (@IskoMoreno) April 2, 2020