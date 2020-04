Νεοζηλανδός έκλεψε σκηνή όπου γίνονταν τεστ για κορονοϊό και μάλλον μολύνθηκε (pics & vid)

Μπορεί όλος ο πλανήτης να βρίσκεται εν μέσω της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια, ωστόσο κάποιοι δεν λένε να καταλάβουν τι πραγματικά παίζει με τον κορονοϊό...

Όπως ένας τύπος στη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος θεώρησε πως είναι πολύ καλή ιδέα να κλέψει μία τέντα σκηνής που μέσα της γίνονται τεστ για τον Covid-19.

A tent like this has been stolen from a COVID-19 testing site in East Auckland. Whoever stole it is a low life. If you know anything about its whereabouts please contact the police. pic.twitter.com/voC63BveUJ

— Simeon Brown (@SimeonBrownMP) March 30, 2020