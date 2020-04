Κορονοϊός: Βρετανός συνταξιούχος γιατρός επέστρεψε να βοηθήσει και πέθανε από τον ιό!

Συγκίνηση προκαλεί η... αυτοθυσία ενός Βρετανού γιατρού, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας στη μάχη κατά του κορονοϊού, όμως πέθανε όταν νόσησε από τον Covid-19.

Πρόκειται για τον Άλφα Σααντού, ο οποίος έφυγε από την ζωή στα 68 του κι ενώ είχε κάνει μια επιτυχημένη καριέρα σε νοσοκομεία του Λονδίνου, με την ανακοίνωση του θανάτου του να κάνει ο γιος του Ντάνι.

«Ο πατέρας μου ήταν ένας ζωντανός θρύλος, εργάστηκε για το NHS για σχεδόν 40 χρόνια, σώζοντας τις ζωές ανθρώπων εδώ και στην Αφρική. Έως τη στιγμή που αρρώστησε, εργαζόταν part-time για να σώζει ανθρώπους» ανέφερε ο γιος του σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σααντού, δεν είναι ο μόνος συνταξιούχος νοσηλευτής στη Βρετανία που επέστρεψε στη δουλειά του για να βοηθήσει στη μάχη που δίνεται κατά του κορονοϊού. Αυτό γιατί, ήδη το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρεταινίας είχε ελλείψεις προσωπικού πριν από την κρίση.

Very sad to hear of the loss of Dr Alfa Saadu today, a dedicated doctor working on the frontline to tackle #COVID19. Our deepest condolences to Dr Saadu’s loved ones. We must ensure our #NHS staff are properly protected. https://t.co/5w6S6zG5RX

— The BMA (@TheBMA) April 1, 2020