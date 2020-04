Νέο είδος αράχνης ονομάστηκε «έναστρη νύχτα» γιατί μοιάζει με τον ομώνυμο πίνακα του βαν Γκογκ (pics)

Επτά νέα είδη αράχνης-παγονιού ανακαλύφθηκαν στην -αλίμονο, πού αλλού;- Αυστραλία.

Η αράχνη-παγόνι είναι πολύ δημοφιλής, καθώς χρησιμοποιεί το πολύχρωμα σώμα της για να προσελκύει τα θηλυκά, παράλληλα με έναν γοητευτικό χορό.

Αλλά ένα από αυτά τα επτά είδη είναι πραγματικό έργο τέχνης: Η Maratus constellatus.

Αυτή η μικρή αράχνη, που εντοπίστηκε στο Little Desert National Park, είναι με το ζόρι 4 χιλιοστά, αλλά πανέμορφη.

New Peacock Spider Species Looks Like Van Gogh's 'Starr... https://t.co/jqsznryHZa

— Philip (@Philip19600630) April 1, 2020