Κορονοϊός: Εντυπωσιακές εικόνες από την άφιξη θρυλικού πλωτού στρατιωτικού νοσοκομείου στη Νέα Υόρκη (pics & vids)

Στη μάχη κατά του κορονοϊού στη Νέα Υόρκη μπήκε από χθες το θρυλικό USNS Comfort!

Έστω και έμμεσα, αφού αναμένεται να παράσχει φροντίδα σε ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν συνδέονται με τον ιό, προκειμένου να βοηθήσει τα νοσοκομεία να επικεντρωθούν στους νοσούντες με Covid-19.

Το τεράστιο πλωτό στρατιωτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ κατέπλευσε στο «Μεγάλο Μήλο», προκειμένου να βοηθήσει την κατάσταση, η οποία είναι κάθε μέρα και χειρότερη.

Μόνο στη Νέα Υόρκη, οι νεκροί από τον κορονοϊό είναι, περίπου, 800, ενώ τα κρούσματα ξεπερνούν τις 33.000. Η πίεση στα νοσοκομεία της Πολιτείας είναι πολύ μεγάλη και, δυστυχώς, φαίνεται πως είμαστε ακόμη στην αρχή.

Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, και επιστρατεύτηκε το USNS Comfort των 1.000 κλινών.

LIVE: #USNSComfort arrives in New York in support of the DOD’s #COVID19 response efforts. (no sound) https://t.co/fajV9TUGSd — Department of Defense (@DeptofDefense) March 30, 2020

Ένα πελώριο πλοίο, που ναυπηγήθηκε το 1976 και ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ από το 1987. Το μήκος του ξεπερνάει τα 270 μέτρα.

Έχει χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στον Πόλεμο του Κόλπου, στον πόλεμο στο Ιράκ και στον τυφώνα Κατρίνα, το 2005.

Διαθέτει 12 χειρουργεία και 1.200 μέλη νοσηλευτικού προσωπικού.

PHOTO: USNS Comfort passes the Statue of Liberty as it enters New York Harbor on Monday morning.

(: Mike Segar/Reuters)

See original post on NBC News pic.twitter.com/AjwuF4tRf6 — IMAGE Magazine (@imagealerts) March 30, 2020

Ο δήμαρχος της πόλης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, χαιρέτισε την άφιξη του πλοίου. «Το γεγονός ότι το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται εκεί, ότι ο στρατός βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει τη Νέα Υόρκη σε μια στιγμή όπου η πόλη μας το έχει ανάγκη, είναι πολύ σημαντικό», τόνιζε σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, την ώρα που το USNS Comfort έμπαινε στο λιμάνι του Μανχάταν.

EARLIER: Mayor Bill de Blasio waves as the USNS Comfort hospital arrives. pic.twitter.com/jDAzI5NqCV — The Hill (@thehill) March 30, 2020

«Για τους πολίτες της πόλης, που έχει περάσει πολλά τις τελευταίες εβδομάδες, όλο αυτό τους τονώνει το ηθικό. Είναι πολύ συγκινητικό για όλους εμάς, έχουμε ανάγκη από βοήθεια», πρόσθεσε.

USNS Comfort has arrived in NYC. It’s passing World Trade Center right now on the Hudson River. I can hear cheering from Jersey City. pic.twitter.com/a7kTK2dmQh — Kevin Rincon (@KevRincon) March 30, 2020

Μάλιστα, στο Twitter υπήρξαν αναφορές ότι Νεοϋορκέζοι, με το που είδαν από τα σπίτια τους την άφιξη του τεράστιου USNS Comfort, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ιαχές από τον ενθουσιασμό τους!

