Κορονοϊός: Αλληλεγγύη στους Ιταλούς από τους Γερμανούς, έχουν δεχθεί πάνω από 50 ασθενείς στις ΜΕΘ (vid)

Ο κορονοϊός έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί σημαντικά προβλήματα σε όλες τις χώρες και δυστυχώς να τις κάνει να μην σταματούν να μετρούν θύματα. Τα συστήματα υγείας δέχονται ένα μεγάλο... πόλεμο, καθώς δεν γινόταν να είναι προετοιμασμένα για τέτοια πανδημία.

Ειδικά στην Ιταλία το πρόβλημα είναι τεράστιο, με τις ΜΕΘ στα νοσοκομεία να μην φτάνουν για τους ασθενείς που υπάρχουν. Οι Γερμανοί πάντως σε μία εξαιρετική κίνηση αλληλεγγύης έχουν δεχθεί πάνω από 50 Ιταλούς στις ΜΕΘ των δικών τους νοσοκομείων, τους οποίους έχουν μεταφέρει με ειδικά αεροπλάνα.

Germany has accepted nearly 50 Italian #COVID19 patients so far, in a show of European solidarity.

Most of them were airlifted to hospitals in specially-equipped air force planes. pic.twitter.com/pncvnxODpP

— DW News (@dwnews) March 29, 2020