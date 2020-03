Η Νέα Υόρκη είναι από τις πόλεις που έχει πληγεί πάρα πολύ από τον κορονοϊό και ήδη τα κρούσματα φτάνουν τις 60.000 (59.648 η τελευταία καταμέtρηση), με τους νεκρούς να είναι 965. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές της μεγαλούπολης αυτής δεν σταματούν να δίνουν μεγάλες μάχες με τον Covid-19, με τον κόσμο από την πλευρά του να τους προσφέρει ένα μεγάλο χειροκρότημα.

NYC clapping for healthcare workers who are on the front lines battling COVID-19. Thank you!

pic.twitter.com/j4PncgI8a9

— Publius (@ThePubliusUSA) March 30, 2020