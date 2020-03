Κορονοϊός: Στο Λονδίνο για βοήθεια στην μάχη με τον ιό Κινέζοι γιατροί (vid)

Η Κίνα εκτός από την χώρα από την οποία ξεκίνησε ο κορονοϊός, είναι και αυτή που δείχνει σε μεγάλο βαθμό να τον έχει νικήσει. Οι γιατροί της τα κατάφεραν εξαιρετικά σε σημείο εδώ και πολλές βδομάδες να μην έχουν ξεπεράσει ούτε μέρα τους 10 νεκρούς, ενώ τις περισσότερες είναι ακόμα και κάτω από 5.

Έχοντας πληγεί σε μεγάλο βαθμό, ιό Κινέζοι καταλαβαίνουν το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα και πλέον δίνουν βοήθεια σε άλλες χώρες που έχουν ανάγκη. Βοήθεια που είχαν προσφέρει και στην Ελλάδα με μάσκες και άλλο υλικό και που προσφέρουν πλέον και στην Αγγλία.

Ήδη στο Λονδίνο έφτασαν γιατροί και υλικό προκειμένου να βοηθήσουν τους Άγγλους στην μάχη κατά του Covid-19.

Chinese medics have just arrived in London to help us fight Covid-19. The media won’t tell you for some reason. pic.twitter.com/4QqTrmoJhn

— Hasan Patel (@CorbynistaTeen) March 30, 2020