Φοβήθηκε πως έρχεται η Αποκάλυψη λόγω κορονοϊού και επέστρεψε μπάλα βαλλίστρας 2.000 ετών που είχε κλέψει (pics)

Η πανδημία του κορονοϊού ώθησε έναν τύπο, που είχε κλέψει ένα αρχαίο ρωμαϊκό κειμήλιο από τον αρχαιολογικό χώρο της Πόλης του Δαβίδ, να το επιστρέψει στο Εθνικό Πάρκο της Ιερουσαλήμ, καθώς ένιωσε πως «το τέλος του κόσμου πλησιάζει».

Έχοντας, προφανώς, την Αποκάλυψη στο μυαλό του, ο συγκεκριμένος άνδρας δεν επέστρεψε κάτι μικρό. Το αντίθετο μάλιστα!

Είχε βουτήξει μια μεγάλη πέτρινη μπάλα βαλλίστρας 2.000 ετών, με το μέγεθος, σκεφτείτε, μιας μπάλας κανονιού.

