Κορονοϊός: Το ιπτάμενο «ασθενοφόρο» της Airbus που μεταφέρει ασθενείς από το Μπέργκαμο στη Γερμανία (pics)

Ένα Airbus A310 της γερμανικής αεροπορίας μετέφερε έξι ασθενείς από το Μπέργκαμο, το επίκεντρο της τραγωδίας στην Ιταλία, σε γερμανικά νοσοκομεία στην Κολωνία, τη Βόννη και το Μπόχουμ.

Δεν είναι γνωστό με τι κριτήρια επελέγησαν οι 6 ασθενείς με Covid-19, αλλά αντίστοιχες πτήσεις φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί και από τη Γαλλία προς άλλα νοσοκομεία της χώρας. Το Airbus διαθέτει κρεβάτια αυξημένης φροντίδας για τους ασθενείς.

World BEST medevac for COVID patient.

Germany activates their flying ICU plane, an Airbus A310 MedEvac, to fly corona patients from Italy to hospitals in Germany. The plane has a capacity of 44 beds of which 16 are for high intensive care patients, and up to 25 medical staff. pic.twitter.com/DM6V0J5yfW

