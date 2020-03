«Contagion»: Ο γιατρός - σύμβουλος της ταινίας κάνει σύγκριση με το σήμερα (vid)

Το 2011 προβλήθηκε το «Contagion» στους κινηματογράφους και έκανε λόγο για έναν ιό που αφάνιζε την ανθρωπότητα.

Πριν από λίγες ημέρες η ταινία προβλήθηκε στην χώρα μας από το Star και καθήλωσε τους τηλεθεατές, αφού σάρωσε στην τηλεθέαση.

Πόσο... σουρεαλιστική είναι, όμως, αυτή η κατάσταση; Τι κοινό έχει η ταινία επιστημονικής φαντασίας με το σήμερα;

Ο γιατρός Mark Smolinski, που έδωσε την βοήθειά τους στους παραγωγούς του «Contagion» μίλησε στο «ABC News» κι έκανε την σύγκριση.

Ο πρόεδρος του οργανισμού «Ending Pandemics» κι ένας από τους συγγραφείς του «Microbial Threats to Health: Emergence, Detection, and Response» στην National Academy of Medicine το 2003, τόνισε πως σε κάποια σημεία η επιστημονική του ταινία δεν ήταν τελικά και τόσο... επιστημονική.

Ο Mark Smolinski επιθυμεί περισσότερο να πάρει ο κόσμος το... μήνυμα, μέσω της ταινίας του. «Θα έπρεπε να είναι όπως στο "Contagion". Οι δρόμοι να είναι άδειοι και ο κόσμος να βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του».

Στη συνέχεια στάθηκε σε κάποια βίντεο νέων ανθρώπων που έτυχε να δει, οι οποίοι έκαναν απόδραση στη Φλόριντα, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών. «Ήταν αποκαρδιωτικό να το βλέπεις. Και σκέφτηκα πως μπορεί να απέτυχε η μετάδοση του μηνύματος που στέλνουμε;».

Βέβαια, αναγνώρισε πως θα πάρει λίγο καιρό στον κόσμο, μέχρι να συνηθίσει να μένει σπίτι του και να αποφεύγει τους άλλους, αλλά σημείωσε πως και οι χώρες δεν είχαν λάβει τα κατάλληλα μέτρα εξαρχής, για ένα γεγονός σαν αυτός της πανδημίας του Covid-19. Σχεδόν το 70% των χωρών στον κόσμο ήταν απροετοίμαστο, για να ανταποκριθούν στις απειλές της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τον οργανισμό «Ending Pandemics».

«Αν είμαστε τόσο αργοί, ενώ είμαστε μια αναπτυγμένη χώρα, τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε. Πόσα κρούσματα θα συμβούν σε μια άλλη χώρα; Καμία χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη, μαζί και οι ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο οργανισμός στον οποίο είναι πρόεδρος ο Smolinski, δηλαδή ο «Ending Pandemics», παρέχει πόρους για να βοηθήσει άλλες χώρες να βρουν γρήγορα την εστία της ασθένειας και ωθεί σχέδια ετοιμότητας, δηλαδή τι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για να τελειώσει μια πανδημία.

«Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό όλοι μια κι έξω, όταν αντιμετωπίζετε την ίδια κρίση. Γι' αυτό είναι απαραίτητη και σημαντική η προετοιμασία». Μικρά βήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν είναι αρχικά να ξεκαθαριστεί ποιες επιχειρήσεις είναι σημαντικές και ποιες όχι και όσες ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία να κλείσουν.

Ο Smolinski δήλωσε αισιόδοξος πως με τα κατάλληλα μέτρα, μια πανδημία μπορεί να φτάσει στο τέλος της, αλλά πρόσθεσε ακόμη πως «Δεν μπορείς να λύσεις τέτοια θέματα, ενώ είσαι σε έκτακτη ανάγκη. Είναι λυπηρό το ότι έπρεπε να έρθει μια πανδημία, για να αλλάξουμε την νοοτροπία μας, αλλά - χτύπα ξύλο - αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη, η τρομακτική για την οποία ανησυχώ».