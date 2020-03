Κορονοϊός: Ανακαλεί τα περί επιβολής «καραντίνας» στη Νέα Υόρκη ο Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως τελικά δεν εξετάζεται το σενάριο να τεθούν σε καραντίνα οι πολιτείες της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσι και του Κονέτικατ, μερικές ώρες αφού αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αυτό χθες Σάββατο, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο αρχηγός του κράτους ανέφερε πως αντ’ αυτού ζήτησε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να προχωρήσουν στην έκδοση μιας «σθεναρής» ταξιδιωτικής οδηγίας που θα αποθαρρύνει τους Αμερικανούς να μετακινούνται προς ή από αυτές τις τρεις πολιτείες, χωρίς πάντως να επιβληθεί το κλείσιμο των συνόρων τους.

«Δεν θα απαιτηθεί καραντίνα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ μέσω Twitter, προσθέτοντας πως οι «πλήρεις λεπτομέρειες» θα δημοσιοποιηθούν από τα CDC «απόψε».

....Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020