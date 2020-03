Κορονοϊός: Χιλιάδες μετανάστες στην Ινδία περιμένουν σε στάσεις λεωφορείων (vid)

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!

Θα μπορούσε άνετα αυτός ο τερματικός σταθμός λεωφορείων στο Δελχί να ονομαστεί και «ωρολογιακή βόμβα» κορονοϊού. Την στιγμή που ο covid-19 έχει προκαλέσει τον τρόμο σε όλο τον πλανήτη, στην Ινδία και συγκεκριμένα στο Δελχί, χιλιάδες μετανάστες ο ένας δίπλα στον άλλον περιμένουν τα λεωφορεία προκειμένου να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Thousands of migrants still at Delhi bus terminal amid CoviD-19 risk, waiting for ride home. #twentyseven #27 pic.twitter.com/ldv5rHObwk

— 27 (@twentyseven_in) March 28, 2020