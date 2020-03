Προβληματισμός παρουσιάστριας λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας: «Πώς θα φτιάξουμε τα νύχια μας;» (vid)

Όλες οι χώρες ανά τον κόσμο μετρούν νεκρούς λόγω του κορονοϊού και οι κυβερνήσεις έχουν πάρει αυστηρά μέτρα ανάμεσα στα οποία και την απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Ωστόσο αρκετοί είναι εκείνοι που δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα με αποτέλεσμα να τους επιβάλλονται πρόστιμα.

Υπάρχουν και εκείνοι που έχουν και άλλους προβληματισμούς, πέρα από τους θανάτους λόγω του covid-19.

Όπως μια παρουσιάστρια στην Αμερική που εξέφρασε τους προβληματισμούς της όσον αφορά την γυναικεία περιποίηση αυτό το διάστημα.

Τόνισε μεν πως αντιλαμβάνεται ότι το σημαντικό είναι πως η πανδημία πλήττει όλο τον κόσμο ωστόσο αναφέρθηκε στο πώς οι γυναίκες θα βάψουν τα μαλλιά τους ή πώς θα φτιάξουν τα νύχια τους.

«Εσείς οι άνδρες δεν το σκέφτεστε, δεν είναι προτεραιότητα για σας, αλλά οι γυναίκες πρέπει να πάνε στο κομμωτήριο», δήλωσε η οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής Fox & Friends στους δύο άνδρες συναδέλφους της.

Μάλιστα επικαλέστηκε ένα tweet που ανέφερε πως: «Θα δείτε ποιο είναι το πραγματικό χρώμα των μαλλιών μας, επειδή οι ρίζες τους θα ξαναμεγαλώσουν».

«Όλοι οι φίλοι μου λένε, πως δεν είναι μια προτεραιότητα, οι άνθρωποι πεθαίνουν, και το καταλαβαίνω, αλλά κάποιες λένε πως δεν μπορούν να φτιάξουν τα νύχια τους».

"all my friends are saying you know, this is not a priority, people are dying and i realize that, but they can't get their nails done" pic.twitter.com/UnkqFdvvmp

— Bobby Lewis (@revrrlewis) March 26, 2020