Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη Ρωσία

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ ενημερώθηκε για το γεγονός ότι οι εμπορικές πτήσεις και οι πτήσεις - τσάρτερ από την Ρωσία ενδέχεται να περιοριστούν σημαντικά ή να διακοπούν πλήρως από τα μεσάνυχτα της 27ης Μαρτίου.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στην χώρα και καλούμε τους Αμερικανούς πολίτες, που επιθυμούν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, να προγραμματίσουν χωρίς καθυστέρηση την αναχώρησή τους», έγραψε στο Twitter η εκπρόσωπος τύπου της αμερικανικής πρεσβείας Ρεμπέκα Ρος.

Από τα μεσάνυχτα της 27ης Μαρτίου η Ρωσία θα διακόψει όλες τις αεροπορικές συνδέσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η ρωσική κυβέρνηση έδωσε εντολή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας (Rosaviatsya) να ακυρώσει από την εν λόγω ώρα όλες τις πτήσεις που πραγματοποιούνται από τα ρωσικά αεροδρόμια προς τις ξένες χώρες και αντίστροφα, με εξαίρεση εκείνες που μεταφέρουν από το εξωτερικό Ρώσους πολίτες, καθώς και πτήσεις που πραγματοποιούνται, ειδικά με απόφαση της κυβέρνησης.

Η Ρωσία είχε περιορίσει τις αεροπορικές της συνδέσεις με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ, αλλά και άλλων χωρών.

The US Embassy is aware of reports that commercial & chartered flights out of Russia may be severely curtailed or completely cancelled on March 27. We continue to monitor the local situation & to encourage US citizens who wish to return to the US to make immediate plans to do so.

— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) March 26, 2020