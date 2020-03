Κορονοϊός: 42.968 χάκερς στη Γερμανία έκαναν 48ωρο «μαραθώνιο» για την αντιμετώπισή του

Όταν υπάρχει καλή διάθεση και θέληση, όλα γίνονται!

Στη Γερμανία 42.968 χάκερ συμμετείχαν σε έναν 48ωρο ιντερνετικό μαραθώνιο (#Hackathon) και αντάλλαξαν απόψεις για 1.500 πρότζεκτ, όπως αναφέρει το περιοδικό «Der Spiegel».

Η πρωτοβουλία των διοργανωτών ονομάστηκε «#wirvsvirus», δηλαδή «εμείς εναντίον του ιού» κι είχε την στήριξη της γερμανικής Κυβέρνησης, η οποία δεσμεύθηκε να βοηθήσει οικονομικά στην έρευνα.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν το πώς πρέπει να μοιράζονται οι κλίνες των νοσοκομείων, να οργανώνονται οι έλεγχοι, να γίνεται η ιχνηλάτηση του ιού, να διανέμονται τα τρόφιμα σε αστέγους και να βελτιωθεί η επικοινωνία όλων, ειδικά των νοσοκομείων.

#WirVsVirus @hfggmuend @WirvsVirusHack

Flatten the Curve! For the last 48 we've been working on an analog and digital solution to track and break the chain of infection.

Check out the concept: https://t.co/2i6L9yt7CK pic.twitter.com/nuf0OpLj5F

— Dominik Witzke (@dominikwitzke) March 22, 2020