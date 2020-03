Κορονοϊός: Οι Αμερικάνοι αγοράζουν... όπλα για να προστατευθούν! (vid)

Ναι, είναι αλήθεια και σοκάρει! Την ώρα που ο «κινεζικος ιός» όπως τον αποκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται, οι Αμερικάνοι προστατεύονται με... όπλα! Οι ουρές είναι τεράστιες και πόλεις όπως οι: Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον, είδαν τις πωλήσεις πυροβόλων όπλων να εκτοξεύονται. Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα από 4000 κρούσματα και οι αγοραστές επιδιώκουν να «προστατεύσουν τις οικογένειές τους» αν οι προμήθειες εξαντληθούν εξαιτίας του Covid-19. Oπως αναφέρουν τα ΜΜΕ Ορισμένοι ασιανοαμερικανοί αγοράζουν όπλα για να προστατευθούν από πιθανές ρατσιστικές επιθέσεις, ενώ άλλοι φοβούνται πως αν επιβληθούν έκτακτα μέτρα θα κλείσουν τα καταστήματα με τα όπλα!



Americans doing the most 'Murica thing they can in a virus crisis - buy good ol' god-fearing guns! pic.twitter.com/oPnrf5GQBZ

— RT (@RT_com) March 19, 2020