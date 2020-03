Τύπος αναγκάζεται να δωρίσει 17.000 αντισηπτικά που στόκαρε για να τα χρυσοπουλήσει (pics & vids)

Ζούμε στην εποχή του κορονοϊού, ενώ μαίνεται η... μάχη του αντισηπτικού.

Παρότι δεν περιμέναμε ποτέ να ενώσουμε τις παραπάνω λέξεις σε μία πρόταση, αυτή είναι η πρωτόγνωρη πραγματικότητα που βιώνουμε...

Παντού στον κόσμο, λοιπόν, όπως και εδώ (είδαμε τις εικόνες νωρίτερα), γίνεται ένας χαμός με τα αντισηπτικά, προκειμένου ο κόσμος να προφυλαχθεί από τη νόσο Covid-19.

Και αυτό, όπως θα έχετε δει, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για πολλούς «έξυπνους», ώστε να βγάλουν εύκολα χρήματα, εκμεταλλευόμενοι τον πανικό των ανθρώπων. Το ίδιο, φυσικά, συμβαίνει και με τις μάσκες, ενώ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, με κάτι άλλο... Χαρτί υγείας ίσως. Ποιος ξέρει.

Στην Αμερική, ωστόσο, αυτό που έκαναν δύο αδέρφια -και έφεραν στο «φως» οι New York Times- δεν έχει προηγούμενο.

Ο Matt και ο Noah Colvin, από το Τενεσί, όταν έμαθαν για τον πρώτο νεκρό από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ, την 1η Μαρτίου, βγήκαν στον δρόμο και ξόδεψαν τρεις ολόκληρες μέρες, οδηγώντας ασταμάτητα (2.000 χιλιόμετρα) σε δύο πολιτείες, για να προμηθευτούν αντισηπτικά! Όχι, όμως, «μερικά» και όχι για τους ίδιους...

Αγόρασαν από κάθε μαγαζί, κατάστημα, σούπερ μάρκετ που έβρισκαν μπροστά τους όλο το απόθεμα, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στο σπίτι τους με 17.000 -και πλέον- αντισηπτικά!

Matt Colvin in Hixson, TN bought 18,000 bottles of sanitizer before the shortage surrounding COVID-19.

He admits to cleaning out stores in multiple states— intending to sell for profit on Amazon.

Amazon took down his listings— he says he is considering donating. @WRCB pic.twitter.com/hfg8j0u43g

— Hunter Hoagland (@HunterHoagland) March 14, 2020